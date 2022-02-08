Уже традиция. Ярмоленко снова остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ

На неделе в АПЛ проходят матчи 24-го тура, в одном из которых Вест Хэм примет Уотфорд.

Украинский вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко уже традиционно остался в запасе на этот матч.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за Вест Хэм 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.