Уже традиция. Ярмоленко снова остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ
Сегодня молотобойцы сыграют с Уотфордом
На неделе в АПЛ проходят матчи 24-го тура, в одном из которых
Украинский вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко уже традиционно остался в запасе на этот матч.
Напомним, что поединок начнется в 21:45.
Также отметим, что Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за Вест Хэм 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Tonight's line-up.@betway | #WHUWAT pic.twitter.com/viuaFuO23O— West Ham United (@WestHam) February 8, 2022
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Комментарии (1)
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zlоyded (Киев)
08.02.2022 в 21:10
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