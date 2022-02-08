  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Связка в деле. Петряк забил за Фехервар после ассиста Леднева - ВИДЕО
В тренде

Связка в деле. Петряк забил за Фехервар после ассиста Леднева - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Дело было в Кубке Венгрии

Связка в деле. Петряк забил за Фехервар после ассиста Леднева - ВИДЕО

Новина українською

Фехервар в рамках 1/8 Кубка Венгрии на выезде играет с Сегедом (2 дивизион).

К перерыву счет 2:0 в пользу Фехервара, причем во втором голе команды поучаствовали два украинца. С паса Леднева забил Петряк.

Для Петряка это 6-й гол в 20 матчах нынешнего сезона. Также в его активе 2 ассиста.

Читайте такжеШабанов: Я пришел в Фехервар из команды с менталитетом победителя

Для Леднева это третий матч за команду и второй ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Петряк Богдан Леднев МОЛ Фехервар
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...