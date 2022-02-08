Связка в деле. Петряк забил за Фехервар после ассиста Леднева - ВИДЕО

Фехервар в рамках 1/8 Кубка Венгрии на выезде играет с Сегедом (2 дивизион).

К перерыву счет 2:0 в пользу Фехервара, причем во втором голе команды поучаствовали два украинца. С паса Леднева забил Петряк.

Для Петряка это 6-й гол в 20 матчах нынешнего сезона. Также в его активе 2 ассиста.

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Для Леднева это третий матч за команду и второй ассист.