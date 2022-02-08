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Артем Кравец разорвал контракт с Коньспором

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец в этом сезоне категорично не попадал в состав

Артем Кравец разорвал контракт с Коньспором

Новина українською

Украинский форвард "Коньспора" Артем Кравец покинул турецкий клуб.

Как сообщает пресс-служба "Коньяспора", контракт расторгнут по согласию сторон.

Ранее СМИ писали о том, что Кравец может продолжить карьеру в клубе второго турецкого дивизиона (Первая Лига) "Коджаелиспор", который вел переговоры с украинцем.

Напомним, что контракт 32-летнего Кравца с "Коньяспором" был рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне украинец сыграл всего 10 минут, выйдя на замену в матче Кубка Турции.

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В статье: Артем Кравец Коньяспор (Конья)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 22:47
чем жену будешь кормить --кормилец
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Artemanat (Кривой Рог)
08.02.2022 в 22:46
Велком ту Заря
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