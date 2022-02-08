Артем Кравец разорвал контракт с Коньспором

Украинский форвард "Коньспора" Артем Кравец покинул турецкий клуб.

Как сообщает пресс-служба "Коньяспора", контракт расторгнут по согласию сторон.

Ранее СМИ писали о том, что Кравец может продолжить карьеру в клубе второго турецкого дивизиона (Первая Лига) "Коджаелиспор", который вел переговоры с украинцем.

Напомним, что контракт 32-летнего Кравца с "Коньяспором" был рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне украинец сыграл всего 10 минут, выйдя на замену в матче Кубка Турции.