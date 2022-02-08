Артем Кравец разорвал контракт с Коньспором
Украинец в этом сезоне категорично не попадал в состав
Украинский форвард "Коньспора" Артем Кравец покинул турецкий клуб.
Как сообщает пресс-служба "Коньяспора", контракт расторгнут по согласию сторон.
Ранее СМИ писали о том, что Кравец может продолжить карьеру в клубе второго турецкого дивизиона (Первая Лига) "Коджаелиспор", который
Напомним, что контракт 32-летнего Кравца с "Коньяспором" был рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне украинец сыграл всего 10 минут, выйдя на замену в матче Кубка Турции.
Futbolcumuz Artem Kravets'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2022
Artem'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/NcTzfmdz6f
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