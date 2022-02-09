Герой футбольного дня. Иван Петряк

Сегодня за "Фехервар" выступают сразу четверо украинцев. Не уникальная для Венгрии ситуация даже в рамках текущего сезона, ведь за "Кишварду" играют также четверо наших земляков. А в прошлом году их там было вообще пять. Изюминка в том, что украинские легионеры "Фехервара" – довольно именитые по отечественным меркам. Макаренко и Петряк – бывшие игроки сборной Украины, ныне футболисты расширенного резерва национальной команды. Шабанов и Леднев – действующие чемпионы и обладатели Кубка Украины в составе "Динамо". Наличие столь мощной диаспоры заставляет держать выступления "Фехервара" в поле зрения.

У Леднева и Шабанова продолжается адаптация, хотя Богдан успел отличиться двумя ассистами, а еще один его голевой пас был отменен странным и несправедливым решением судей. Сегодня у Леднева шестой индекс полезности (245) в "Фехерваре", что для новичка является очень хорошим показателем. Шабанов сыграл только один матч, поэтому оценивать его рано. Макаренко со своими восемнадцатью матчами в сезоне – одна из главных движущих сил команды, футболист, имеющий лучшую общую оценку в "Фехерваре" от компании InStat – 264. А Иван Петряк – один из немногих в команде, кто существенно опережает ожидания в плане результативности.

Иван – не лучший бомбардир команды, однако его шесть голов позволяют быть в тройке самых эффективных игроков "Фехервара" в этом сезоне. Большую ценность этим голам добавляет показатель "ожидаемых мячей", который у Петряка составляет всего 3,5. То есть, он выдает почти вдвое большую эффективность, чем от него ожидают. Ну, действительно. Разве гол во вчерашнем (08.02.2022, победа над "Сегедом" 3:0 в 1/8-й финала) матче Кубка Венгрии (ниже на видео) – из очевидной позиции? Петряк классно влепил с угла штрафной площади, максимально удачно воспользовавшись передачей Леднева. И неважно, что перед ним было два чужих игрока, а голкипер внимательно держал позицию.

Это вообще характерный эпизод для Петряка. В этом сезоне в "Фехерваре" украинец является одним из лучших игроков по показателю заряженности на чужие ворота – в среднем наносит по 1,45 удара за матч. А по показателю заработанных на себе фолов (38) он лучший в команде. Также он лидер (вместе с Лойошом Него) команды по количеству ключевых передач в этом сезоне – 39. Он исполняет наибольше среди игроков "Фехервара" фланговых навесов (в среднем по 3,2 за матч), является одним из лидеров коллектива по количеству примененных обводок.

Наверное, неправильно называть его "первой скрипкой" коллектива, но Иван Петряк точно и не серый мышонок в команде, которая очень стремится к чемпионству. Общие результаты, правда, не те, которые хотелось бы видеть футболистам и болельщикам "Фехервара" – четвертое место в лиге с одиннадцатиочковым отставанием от лидера. Лидером, кстати, является "Академия Пушкаша", в которой не последнюю роль играет украинец Артем Фаворов.

Но о нем – в другой раз.