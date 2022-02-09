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Скаут Великих: Функционал Супряги не подходит модели игры Сампдории

Наши за границей
(1 голосов)

Пока что будущее форварда в Италии туманно

Скаут Великих: Функционал Супряги не подходит модели игры Сампдории

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский скаут Алекс Великих поделился своими мыслями о шансах Владислава Супряги стабильно играть в "Сампдории" после приобретения клубом нападающего Себастьяна Джовинко.

"То, что "Сампдория" подписала Джовинко, говорит о желании главного тренера еще больше усилить линию атаки своей команды. Он имеет абсолютно разные характеристики с Супрягой и не является ему прямой заменой.

Стоит отметить и то, что функционал Супряги не подходит модели игры "Сампдории" в атаке. Я думаю, что украинец будет получать игровое время в команде, но основная ставка будет делаться не на него", — сказал Великих.

Отметим, что 35-летний Джовинко подписал контракт с "Смпдорией" до конца текущего сезона. Итальянский нападающий известен по выступлениям за "Ювентус", а также национальную сборную Италии. Последние 7 лет футболист выступал за пределами Европы за такие клубы как "Торонто" из Канады и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

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В статье: Себастьян Джовинко Сампдория (Генуя) Владислав Супряга Алекс Великих
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.02.2022 в 17:55
Когда ты проигрываешь конкуренция в 21год и проигрываешь людям за 30+(не Роналду, Месси, Ибрагимович),то думаю это дно!
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0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
09.02.2022 в 17:12
Та уже дайте парню успокоиться то он и так сейчас на мандраже)) И что то про Селезнева давно новостей не было))
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+3
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truf (Odessa)
09.02.2022 в 17:22
предлагаешь Тунца в Самдорию отправить?
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0
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FC Energy (Новая Каховка)
09.02.2022 в 17:05
шо,опять? - по отношению к Супряге с каждой новостью крутится только одна мысль.
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dp_dp (Ukraine)
09.02.2022 в 17:42
Так может надо просто отъе..аться от Супряги хотя бы на время,а? Супряга то, Супряга се. Пацана нужно оставить в покое, а не рассматривать каждое слово или действие под микроскопом.
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avatar
ascent (Луксор)
09.02.2022 в 16:44
Ну вот, начинается...
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+1
0


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