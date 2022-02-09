Скаут Великих: Функционал Супряги не подходит модели игры Сампдории
Пока что будущее форварда в Италии туманно
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Итальянский скаут Алекс Великих поделился своими мыслями о шансах Владислава Супряги стабильно играть в "
"То, что "Сампдория" подписала Джовинко, говорит о желании главного тренера еще больше усилить линию атаки своей команды. Он имеет абсолютно разные характеристики с Супрягой и не является ему прямой заменой.
Стоит отметить и то, что функционал Супряги не подходит модели игры "Сампдории" в атаке. Я думаю, что украинец будет получать игровое время в команде, но основная ставка будет делаться не на него", — сказал Великих.
Отметим, что 35-летний Джовинко подписал контракт с "Смпдорией" до конца текущего сезона. Итальянский нападающий известен по выступлениям за "Ювентус", а также национальную сборную Италии. Последние 7 лет футболист выступал за пределами Европы за такие клубы как "Торонто" из Канады и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
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