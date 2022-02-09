Скаут Великих: Функционал Супряги не подходит модели игры Сампдории

Итальянский скаут Алекс Великих поделился своими мыслями о шансах Владислава Супряги стабильно играть в " Сампдории " после приобретения клубом нападающего Себастьяна Джовинко.

"То, что "Сампдория" подписала Джовинко, говорит о желании главного тренера еще больше усилить линию атаки своей команды. Он имеет абсолютно разные характеристики с Супрягой и не является ему прямой заменой.

Стоит отметить и то, что функционал Супряги не подходит модели игры "Сампдории" в атаке. Я думаю, что украинец будет получать игровое время в команде, но основная ставка будет делаться не на него", — сказал Великих.