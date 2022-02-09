Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Брентфордом
Алекс уже готов играть
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ "
Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку команды Пепа Гвардиолы на эту игру, но в стартовые 11 не попал, оставшись в запасе.
Напомним, что украинец в конце декабря прошлого года получил травму, после чего переболел коронавирусом. Он долгое время не появлялся в заявке горожан, и вернулся на поле в недавнем матче кубка Англии против Фулхэма (4:1), выйдя на замену.
В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний Александр принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.
???? TEAM NEWS IS IN! ????— Manchester City (@ManCity) February 9, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Dias (C), Stones, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling
SUBS | Steffen, Walker, Ake, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/6FzoW83pEc
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