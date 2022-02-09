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Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Брентфордом

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Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Брентфордом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 9 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Брентфорд". Начало встречи - 21:45.

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку команды Пепа Гвардиолы на эту игру, но в стартовые 11 не попал, оставшись в запасе.

Напомним, что украинец в конце декабря прошлого года получил травму, после чего переболел коронавирусом. Он долгое время не появлялся в заявке горожан, и вернулся на поле в недавнем матче кубка Англии против Фулхэма (4:1), выйдя на замену.

В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний Александр принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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