Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Брентфордом

Сегодня, 9 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ " Манчестер Сити " примет "Брентфорд". Начало встречи - 21:45.

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку команды Пепа Гвардиолы на эту игру, но в стартовые 11 не попал, оставшись в запасе.

Напомним, что украинец в конце декабря прошлого года получил травму, после чего переболел коронавирусом. Он долгое время не появлялся в заявке горожан, и вернулся на поле в недавнем матче кубка Англии против Фулхэма (4:1), выйдя на замену.

В текущем сезоне во всех турнирах 25-летний Александр принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.

???? TEAM NEWS IS IN! ????



XI | Ederson, Cancelo, Dias (C), Stones, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling



SUBS | Steffen, Walker, Ake, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/6FzoW83pEc