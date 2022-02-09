  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вернулся в строй. Яремчук восстановился после повреждения глаза
В тренде

Вернулся в строй. Яремчук восстановился после повреждения глаза

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец вернулся в общую группу Бенфики

Вернулся в строй. Яремчук восстановился после повреждения глаза

abola.pt

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук восстановился после повреждения глаза, которое он получил 10 дней назад.

Форвард уже вернулся к тренировкам и готовится к матчу с "Санта-Кларой", который состоится в субботу, 12 февраля.

Напомним, что у Яремчука было диагностировано повреждение правого глазного яблока.

В этом сезоне украинец в 29 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
A Bola

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...