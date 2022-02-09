Вернулся в строй. Яремчук восстановился после повреждения глаза
Украинец вернулся в общую группу Бенфики
abola.pt
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук восстановился после повреждения глаза, которое он получил 10 дней назад.
Форвард уже вернулся к тренировкам и готовится к матчу с "Санта-Кларой", который состоится в субботу, 12 февраля.
Напомним, что у Яремчука было диагностировано
В этом сезоне украинец в 29 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
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Источник:A Bola
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