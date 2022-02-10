  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тарас Качараба был удален в матче кубка Чехии - его клуб проиграл в дерби
В тренде

Тарас Качараба был удален в матче кубка Чехии - его клуб проиграл в дерби

Наши за границей
(1 голосов)

Не самый позитивный вечер в Праге

Тарас Качараба был удален в матче кубка Чехии - его клуб проиграл в дерби

Фото: ФК Славия

UA-Футбол
Новина українською

Девятого февраля состоялся матч четвертьфинала кубка Чехии. Самой жаркой парой стала встреча пражских команд - "Славии" и "Спарты".

Победа осталась за вторыми, которые забили два гола еще до перерыва. "Славия" ничем достойным ответить не смогла, а под конец игры вторую желтую еще и заработал украинец Тараса Качараба. Это привело к его удалению.

Всего в этом сезоне украинец успел отыграть 24 матча и забить один гол. Также в составе "Славии" выступает Максим Таловеров, который перешел в клуб зимой 2022-го.

Читайте такжеТаловеров: Для меня Славия – однозначно лучшая команда Чехии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...