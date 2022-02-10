Тарас Качараба был удален в матче кубка Чехии - его клуб проиграл в дерби

Девятого февраля состоялся матч четвертьфинала кубка Чехии. Самой жаркой парой стала встреча пражских команд - "Славии" и "Спарты".

Победа осталась за вторыми, которые забили два гола еще до перерыва. "Славия" ничем достойным ответить не смогла, а под конец игры вторую желтую еще и заработал украинец Тараса Качараба. Это привело к его удалению.

Всего в этом сезоне украинец успел отыграть 24 матча и забить один гол. Также в составе "Славии" выступает Максим Таловеров, который перешел в клуб зимой 2022-го.