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Динамо-Брест подписало украинского хавбека Хамелюка

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До недавнего времени полузащитник играл за ФК Львов

Динамо-Брест подписало украинского хавбека Хамелюка

dynamo-brest.by

Новина українською

"Динамо-Брест" объявило о подписании контракта с украинский полузащитником Владиславомм Хамелюком.

Соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2022 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

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Ранее футболист выступал за такие клубы, как "Металург" (Запорожье), "Черноморец" (Одесса), "Олимпик" (Донецк) и "Львов". Также вызывался в молодежную сборную Украины U19.

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В статье: Динамо (Брест) Владислав Хамелюк
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Источник:
Динамо (Брест)

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