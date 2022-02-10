Динамо-Брест подписало украинского хавбека Хамелюка
До недавнего времени полузащитник играл за ФК Львов
dynamo-brest.by
"Динамо-Брест" объявило о подписании контракта с украинский полузащитником Владиславомм Хамелюком.
Соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2022 года и содержит опцию продления еще на один сезон.
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Ранее футболист выступал за такие клубы, как "Металург" (Запорожье), "Черноморец" (Одесса), "Олимпик" (Донецк) и "Львов". Также вызывался в молодежную сборную Украины U19.
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Источник:Динамо (Брест)
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