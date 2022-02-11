  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Надежда украинского вратарского цеха. Сегодня День рождения у Андрея Лунина
В тренде

Надежда украинского вратарского цеха. Сегодня День рождения у Андрея Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Пока – дублер Куртуа

Надежда украинского вратарского цеха. Сегодня День рождения у Андрея Лунина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Алексеевич Лунин родился 11 февраля 1999 года. Украинский вратарь выступает за мадридский "Реал" и национальную сборную своей страны, ранее играл юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодежке.

Сегодня футболисту исполняется 23 года. Лунин – обладатель Суперкубка Испании-2021/22. В текущем сезоне сыграл 2 матча в Кубке Испании.

Читайте такжеСемь украинцев в заявках своих клубов на весеннюю часть еврокубков

Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
11.02.2022 в 09:28
Если в ближайшее время Лунин не начнёт играть, то из "надежды" он превратится в "бывшую надежду". А пока что, надежды - это Трубин и Ризнык.
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.02.2022 в 09:30
Трубін це досить посередній воротар
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.02.2022 в 08:40
Це не надія, а приклад провалу та пристосуванства.
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
11.02.2022 в 08:54
И в чем провал? В том что он перешёл в один из лучших клубов мира, где первым номером является один из лучших вратарей Куртуа, или ты думал что он посадить Тибо сразу на лавку? Ему всего 23 года, расцвет вратаря наступает ближе к 30ти, у него все ещё впереди, найдет свой клуб и будет крепким по европейским мер км вратарём.
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.02.2022 в 09:30
Ага, ближче до 30 почне отримувати час)))
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
11.02.2022 в 09:34
Ближе чи не ближе время покажет, Реал кого попало не берет, а значит у него есть хорошие задатки.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...