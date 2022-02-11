Надежда украинского вратарского цеха. Сегодня День рождения у Андрея Лунина
Пока – дублер Куртуа
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Алексеевич Лунин родился 11 февраля 1999 года. Украинский вратарь выступает за мадридский "Реал" и национальную сборную своей страны, ранее играл юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодежке.
Сегодня футболисту исполняется 23 года. Лунин – обладатель Суперкубка Испании-2021/22. В текущем сезоне сыграл 2 матча в Кубке Испании.
Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".
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