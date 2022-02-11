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"Это станет сюрпризом". Британские СМИ – о шансах Миколенко на попадание в состав на матч с Лидсом

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Виталий получил травму

"Это станет сюрпризом". Британские СМИ – о шансах Миколенко на попадание в состав на матч с Лидсом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 12 февраля, в 17:00 по киевскому времени, "Эвертон" сыграет поединок 25-го тура АПЛ против "Лидс Юнайтед". Украинских болельщиков интересует, есть ли шансы попасть в заявку у защитника сборной Виталия Миколенко. Представители британских СМИ отметили:

"Мина и Грэй ощущали дискомфорт в начале недели, но есть надежда, что Йерри успеет восстановиться. Иначе он примкнет в лазарете к Годфри, Дукуре и Делфу. Что касается Миколенко, то травма Виталия прибавила "Эвертону" очередную проблему. Станет сюрпризом, если он успеет вернуться к матчу в субботу", – сказал журналист портала 101 Great Goals Уилл Джексон.

"Учитывая недоступность Виталия Миколенко, а также продажу Люки Диня в "Астон Виллу", Лэмпард вновь может испытать Таунсенда на левом фланге обороны", заявил репортер сайта 90Min Грэй Вайтблум.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
101greatgoals.com

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