"Для чего они выходили на поле?" - Вирт недоволен игрой своей команды в спарринге

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт высказался после поражения своей команды боснийскому "Вележу" (2:3) в товарищеском матче.

"Я не понял действий своих футболистов в первом тайме. Для чего они выходили на поле?

Начиная от желания, заканчивая техническим исполнением. Старт был провален. В перерыве приняли решение выпустить второй состав на матч. Там я уже остался доволен отношением игроков. Важна идея на футбольном поле", — сказал Вирт.