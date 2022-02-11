"Для чего они выходили на поле?" - Вирт недоволен игрой своей команды в спарринге
В первом тайме матча с Вележем Верес пропустил три гола
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт высказался после
"Я не понял действий своих футболистов в первом тайме. Для чего они выходили на поле?
Начиная от желания, заканчивая техническим исполнением. Старт был провален. В перерыве приняли решение выпустить второй состав на матч. Там я уже остался доволен отношением игроков. Важна идея на футбольном поле", — сказал Вирт.
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Источник:ТК Футбол
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