Коваленко восстановился после травмы и готовится к матчу с Фиорентиной
Украинец снова в строю
calciospezia.it
Украинский полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко восстановился после мышечной травмы и вернулся к тренировкам с командой.
Как сообщает Calciospezia, украинец будет готов сыграть в понедельник в домашнем матче 25-го тура Серии А против "Фиорентины".
Напомним, что повреждение
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Источник:calciospezia
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