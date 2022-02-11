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Коваленко восстановился после травмы и готовится к матчу с Фиорентиной

Наши за границей
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Украинец снова в строю

Коваленко восстановился после травмы и готовится к матчу с Фиорентиной

calciospezia.it

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко восстановился после мышечной травмы и вернулся к тренировкам с командой.

Как сообщает Calciospezia, украинец будет готов сыграть в понедельник в домашнем матче 25-го тура Серии А против "Фиорентины".

Напомним, что повреждение помешало Коваленко сыграть в предыдущем туре с "Салернитаной" (2:2).

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Источник:
calciospezia

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