Коваленко восстановился после травмы и готовится к матчу с Фиорентиной

Украинский полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко восстановился после мышечной травмы и вернулся к тренировкам с командой.

Как сообщает Calciospezia, украинец будет готов сыграть в понедельник в домашнем матче 25-го тура Серии А против "Фиорентины".