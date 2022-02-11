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На все руки мастер. Ярмоленко забил гол и получил красную в матче молодежного первенства АПЛ U-23

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей поддерживает форму с дублем молотобойцев

На все руки мастер. Ярмоленко забил гол и получил красную в матче молодежного первенства АПЛ U-23

фото - twitter.com/WestHam

Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко отличился забитым голом в матче молодежного первенства АПЛ U-23.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды на матч против Суонси и забил гол в концовке первого тайма, открыв, таким образом, счет в матче.

Впрочем, уже в самом начале второго тайма Андрей покинул поле. Отмахнулся локтем в борьбе с соперником, и судья без лишних разговоров вручил украинцу прямую красную карточку.

Напомним, что в матче прошлого тура АПЛ против Уотфорда (1:0) Ярмоленко весь поединок провел в запасе.

Видео удаления Ярмоленко:

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (8)
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kapkan (Луганск)
11.02.2022 в 19:01
Так это отмашка!!! Жёлтая!!!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
11.02.2022 в 18:31
Я не представляю, какой был бы вой, если бы такое удаление произошло в УПЛ. Да там и близко нет красной карточки!
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
11.02.2022 в 18:14
Ось що пишуть вболівальники в твіттері: Man’s almost 50 playing with U23
Ответить
0
0
avatar
zlоyded (Киев)
11.02.2022 в 17:43
Легенда! Ось це рівень динамівців!
Ответить
+3
-5
ysebe1970 (Бровары)
11.02.2022 в 18:07
Дай боже.. Що ты не з Київа....
Ответить
+3
-1
kuko (Lviv)
11.02.2022 в 17:17
ДожилисьИдём по "наростающей"..След.новость: "Ярмоленко забил гол на тренировке дубля"..
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+2
-3
ysebe1970 (Бровары)
11.02.2022 в 18:08
Но за сборную опять голы Ярмола будет забивать..
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+4
-2
kalan-86 (Анкара)
11.02.2022 в 17:03
Андрюха всегда молод душой.
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+5
-1


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