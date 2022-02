На все руки мастер. Ярмоленко забил гол и получил красную в матче молодежного первенства АПЛ U-23

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко отличился забитым голом в матче молодежного первенства АПЛ U-23.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды на матч против Суонси и забил гол в концовке первого тайма, открыв, таким образом, счет в матче.

Впрочем, уже в самом начале второго тайма Андрей покинул поле. Отмахнулся локтем в борьбе с соперником, и судья без лишних разговоров вручил украинцу прямую красную карточку.

Напомним, что в матче прошлого тура АПЛ против Уотфорда (1:0) Ярмоленко весь поединок провел в запасе.

Видео удаления Ярмоленко:

Yarmolenko has been shown a red for some reason? ????????‍♂️



Very poor decision from the ref there. pic.twitter.com/SQ2lOCANCY