На все руки мастер. Ярмоленко забил гол и получил красную в матче молодежного первенства АПЛ U-23
Андрей поддерживает форму с дублем молотобойцев
фото - twitter.com/WestHam
Украинский вингер
Украинец вышел в стартовом составе своей команды на матч против Суонси и забил гол в концовке первого тайма, открыв, таким образом, счет в матче.
Впрочем, уже в самом начале второго тайма Андрей покинул поле. Отмахнулся локтем в борьбе с соперником, и судья без лишних разговоров вручил украинцу прямую красную карточку.
Напомним, что в матче прошлого тура АПЛ против Уотфорда (1:0) Ярмоленко весь поединок провел в запасе.
Видео удаления Ярмоленко:
Yarmolenko has been shown a red for some reason? ????????♂️— RisingHammers (@RisingHammers) February 11, 2022
Very poor decision from the ref there. pic.twitter.com/SQ2lOCANCY
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