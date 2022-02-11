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Лэмпард: Миколенко сможет играть на следующей неделе

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Но игру с Лидсом украинец пропустит

Лэмпард: Миколенко сможет играть на следующей неделе

Everton

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард сообщил о том, что украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко пропустит матч 25-го тура АПЛ против "Лидса", который состоится 12 февраля.

"Мы не сможет рассчитывать на Миколенко в этом матче, он сможет играть на следующей неделе", – сказал Лэмпард.

Напомним, что ранее английские источники сообщали что Миколенко сдал положительный (по другой версии - подозрительный) тест на коронавирус.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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