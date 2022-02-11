Лэмпард: Миколенко сможет играть на следующей неделе
Но игру с Лидсом украинец пропустит
Everton
Главный тренер "
"Мы не сможет рассчитывать на Миколенко в этом матче, он сможет играть на следующей неделе", – сказал Лэмпард.
Напомним, что ранее английские источники сообщали что
Frank Lampard confirms Vitalii will miss #EVELEE.— Everton (@Everton) February 11, 2022
Watch live: https://t.co/O8MkO82B2W pic.twitter.com/pfzzyKmPdm
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Германия и Норвегия лидируют, Нидерланды вышли на третье место. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Официально: Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше
- (Не) сбитые летчики: "новый Виейра", несостоявшийся ливерпулец и гений без колен тащат Бетис в ЛЧ
- Бывший звездный форвард Десны переезжает из Бельгии в Латвию
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...