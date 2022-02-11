Лэмпард: Миколенко сможет играть на следующей неделе

Главный тренер " Эвертона " Фрэнк Лэмпард сообщил о том, что украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко пропустит матч 25-го тура АПЛ против "Лидса", который состоится 12 февраля.

"Мы не сможет рассчитывать на Миколенко в этом матче, он сможет играть на следующей неделе", – сказал Лэмпард.