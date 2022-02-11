Кварцяный: В Краковии Коноплянка много денег не заработает, однако материально не пострадает
Правильный шаг
cracovia.pl
Авторитетный украинский специалист Виталий Кварцяный поделился мнением о
"Осенью прошлого года я был в Кракове на одном из домашних матчей "Краковии" в Экстраклясе. Мне кажется, что в этом клубе не такие условия, которые могли бы подойти Коноплянке. Тем не менее, могу сказать, что сейчас в польском футболе все очень организованно и цивилизованно. Имею ввиду современное оснащение, новейшие технологии и болельщиков, которые в Кракове довольно интересные. К тому же, там отличный стадион, инфраструктура.
Играть в таком городе было бы хорошим вариантом для Евгения. Если ему удастся согласовать все условия в "Краковии", то он будет играть в комфортной футбольной обстановке. А что касается его качеств, то я уверен на 110 процентов, что Коноплянка их сможет вернуть. Его квалификация и талант не оставляют в этом сомнений. Уверен, будет интересно. Я это приветствую. Евгению непременно нужно играть, чтобы на него обратил внимание главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Понятное дело, что в "Краковии" Коноплянка много денег не заработает, однако материально не пострадает", - сказал Кварцяный.
Напомним, что Коноплянка перешел в польский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на полгода с возможностью продления еще на год.
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