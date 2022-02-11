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Ротань: Супряге нужно немного успокоиться - step by step, потихоньку выходить на тот уровень

Наши за границей
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Все переживают за форварда

Ротань: Супряге нужно немного успокоиться - step by step, потихоньку выходить на тот уровень

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань высказался по поводу дебюта Владислава Супряги в "Сампдории".

"Очень переживал за него в последнем матче, но я знаю, что это была тактическая замена от тренера. Надо было сменить немного игру. Немного успокоился на этот счет.

Переживаю за его эмоциональное состояние, потому что он у него не самый лучший. Он каждую игру хочет играть, плюс дает то, что он не может забить, какой даст ему силы и эмоциональный всплеск. Надо ему немного успокоиться - step by step, потихоньку выходить на тот уровень", - сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2022 в 21:39
Ротань переживай за себя --опозорил Украину и не подаёт в отставку --любишь бабки и славу --3 турнира профукал и этот тоже угробишь --ты же не тренер а ФИЗРУК -ПУСТЫШКА
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