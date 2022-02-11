Ротань: Супряге нужно немного успокоиться - step by step, потихоньку выходить на тот уровень
Все переживают за форварда
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Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань высказался по поводу
"Очень переживал за него в последнем матче, но я знаю, что это была тактическая замена от тренера. Надо было сменить немного игру. Немного успокоился на этот счет.
Переживаю за его эмоциональное состояние, потому что он у него не самый лучший. Он каждую игру хочет играть, плюс дает то, что он не может забить, какой даст ему силы и эмоциональный всплеск. Надо ему немного успокоиться - step by step, потихоньку выходить на тот уровень", - сказал Ротань.
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