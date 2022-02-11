Пятый раз кряду. Ребров признан лучшим тренером двух последних месяцев в ОАЭ
Достойных нет, подобных мало
Фото: facebook.com/alainfcae / Автор неизвестен
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником декабря и января в чемпионате ОАЭ.
Для украинского специалиста эта награда уже стала пятой подряд. До этого 47-летний специалист признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре.
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На данный момент команда украинца лидирует в турнирной таблице ОАЭ, опережая на 6 пункта своего ближайшего соперника "Аль-Вахда".
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