Сикан вышел на поле во втором матче Ганзы подряд

В рамках 22-го тура второй немецкой Бундеслиги “Ганза” Росток принимала лидера соревнования “Вердер” Бремен. Арендованный у донецкого “Шахтера” украинский форвард Данило Сикан вышел на поле на 75-й минуте при счете 0:2.

За предоставленные ему 15 минут основного времени он не успел пробить по воротам, выиграл одно единоборство и 14 раз коснулся мяча. Отметим, что в первом поединке против “Динамо” Дрезден в активе Данила были 20 минут.

Поединок завершился со счетом 1:2, Сикан в голевой атаке своей команды участия не принял – произошла она на 83-й минуте.

После поражения “Ганза” продолжает идти на 13-м месте во второй Бундеслиге. Следующий поединок коллектив из Ростока проведет 20 февраля против еще одной команды из тройки лидеров - "Дармштадта".