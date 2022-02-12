Мирон Маркевич: Сразу говорил, что у Коноплянки ничего не получится в Севилье

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал переход Евгения Коноплянки в "Краковию":

“ — Мирон Богданович, переход Коноплянки в “Краковию” — это для одного их лучших полузащитников украинского футбола шаг назад?

— Ну почему назад? Сколько ему лет? 32. Года три этот футболист еще может поиграть на высоком уровне. Сейчас нужно учитывать, что Евгений много пропустил из-за травм, потерял уверенность. Для него это новый вызов. Игрок едет в другую страну, на него надеются, Коноплянке просто необходимо продемонстрировать все свои лучшие качества, а они у него есть.

— У Коноплянки есть характер?

— Уверен, что да. Этот парень еще должен себя проявить

— На ваш взгляд, почему у Евгения не сложилось в “Шахтере”?

— Травмы — немаловажный фактор в карьере футболиста. Коноплянка из-за этого пропустил много времени. К тому же в “Шахтере” появились новые игроки, молодые, на которых начали делать ставку. Заиграл Мудрык, поэтому учитывая все факторы, предпочтение отдали другим исполнителям.

— Вам не кажется, что после финала Лиги Европы с “Днепром” в 2015 году, и последующего перехода в “Севилью”, карьера Коноплянки пошла по наклонной?

— Так и есть. Просто тогда Евгений, можно сказать, попал не на своего тренера, который любил играть в три защитника. Для Коноплянки это было убийство. Поэтому я сразу сказал, что ничего у него не получится. Коноплянка — игрок атаки, ему нужен партнер, который его страхует. В “Днепре” такой исполнитель был, и я не разрешал ему включаться, пока Коноплянка был на поле.

— Если говорить глобально, вам не кажется, что Евгений так и не раскрыл весь свой потенциал?

— Согласен. Я помню, в 2010-м брал его пацаном в сборную, он тогда сильно выглядел и в “Днепре”, и в национальной команде. Почему где-то что-то было у него не так, я не знаю. Когда я с ним работал, у меня не было к нему претензий, особенно, когда я возглавлял “Днепр”. Женя вытащил игру с “Аяксом” в четвертьфинале Лиги Европы. Классно он себя проявил и в полуфинале с “Наполи”, когда отдал голевую передачу на Селезнева, при этом я не говорю уже о чемпионате Украины…

— К игроку нужен был особый подход?

— Я не могу и не хочу наговаривать на других тренеров. Так сложилось. Опять же, в “Севилье” ему не повезло. В “Шальке”, вроде и заиграл, а потом раз, и посадили на скамейку. Не знаю, что сказать. Коноплянке нужно доверие, а его во многих случаях не было.

— Как вы думаете, у Коноплянки еще есть шанс заявить о себе в сборной Украины?

— Почему нет? В футболе все возможно. Нужно привести себя в порядок. Чемпионат Польши — интересный турнир, на трибунах много болельщиков… У Коноплянки с его командой есть стимул — завоевать путевку в еврокубки, а это для кандидата в сборную Украины большой плюс.

— Но в сборной Александр Петраков также использует схему с тремя защитниками…

— Мы не говорим, что завтра Коноплянка будет в сборной. Сейчас ему нужно доказать свою профпригодность, а остальное в руках главного тренера национальной команды…”, - сказал Маркевич.