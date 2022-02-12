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Коноплянка: Взял 80-й номер, потому что я Рональдиньо-младший

Наши за границей
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(1 голосов)

Игрок креативно подошел к выбору числа

Коноплянка: Взял 80-й номер, потому что я Рональдиньо-младший

cracovia.pl

Новина українською

Украинский вингер Евгений Коноплянка, который стал игроком Краковии", дал комментарий после перехода в польский клуб:

– Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове – чтобы перешел в "Краковию" и показал, что умею на поле. Для меня было удовольствием разговаривать с ними, как с семьей. Это первое – мне нравится, когда меня хотят видеть и зовут по-отечески.

– Какой ты в раздевалке? Поможешь нашим молодым талантам?

– Я не тренер, чтобы говорить, как играть. Обычно я выхожу на поле и пытаюсь показать свои умения – только на поле могу помочь.

– Какое твое физическое состояние?

– Хорошее, я в форме. Последняя травма была 8 месяцев назад – это был плохой период. Теперь хочу показать людям, которые могли позабыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по 3 очка в каждой игре.

– Почему ты выбрал номер 80?

– Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в "Милане"? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший.

– У тебя есть личные цели на этот сезон?

– Конечно. Я не думаю о голах или ассистах. Да, мне нужна помощь, но я думаю лишь о первых 3 очках – посмотреть в глаза команде, увидеть каждого счастливым. Для меня не важны голы и ассисты.

Хорошо, скажу: минимум для меня – забить 5 голов и отдать 5 результативных передач. Но посмотрим.

– Одна из целей – вернуться в сборную?

– Да, это большая цель – вернуться в национальную команду. Вот почему я здесь, – сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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Комментарии (2)
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Djon (Киев)
12.02.2022 в 14:09
80? рік свого народження?
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Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 13:44
Кона иди играй давай, хохмач блд
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