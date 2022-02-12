Коноплянка: Взял 80-й номер, потому что я Рональдиньо-младший
Игрок креативно подошел к выбору числа
cracovia.pl
Украинский вингер Евгений Коноплянка, который стал игроком Краковии", дал комментарий после перехода в польский клуб:
– Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове – чтобы перешел в "Краковию" и показал, что умею на поле. Для меня было удовольствием разговаривать с ними, как с семьей. Это первое – мне нравится, когда меня хотят видеть и зовут по-отечески.
– Какой ты в раздевалке? Поможешь нашим молодым талантам?
– Я не тренер, чтобы говорить, как играть. Обычно я выхожу на поле и пытаюсь показать свои умения – только на поле могу помочь.
– Какое твое физическое состояние?
– Хорошее, я в форме. Последняя травма была 8 месяцев назад – это был плохой период. Теперь хочу показать людям, которые могли позабыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по 3 очка в каждой игре.
– Почему ты выбрал номер 80?
– Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в "Милане"? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший.
– У тебя есть личные цели на этот сезон?
– Конечно. Я не думаю о голах или ассистах. Да, мне нужна помощь, но я думаю лишь о первых 3 очках – посмотреть в глаза команде, увидеть каждого счастливым. Для меня не важны голы и ассисты.
Хорошо, скажу: минимум для меня – забить 5 голов и отдать 5 результативных передач. Но посмотрим.
– Одна из целей – вернуться в сборную?
– Да, это большая цель – вернуться в национальную команду. Вот почему я здесь, – сказал Коноплянка.
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