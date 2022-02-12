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Дитятьев: Мало кто верил, что переход Коноплянки произойдет

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Но одноклубниками обоих тяжело назвать

Дитятьев: Мало кто верил, что переход Коноплянки произойдет

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Центральный защитник "Краковии" Алексей Дитятьев прокомментировал переход Евгения Коноплянки в польский клуб, а также рассказал о своем текущем положении:

“Как только пошли слухи о трансфере Коноплянки в “Краковию”, в Польше сразу начался большой бум. Мало кто верил, что такой переход произойдет. Это большой трансфер как для клуба, так и всего польского футбола, и реакция болельщиков это показывает. Видел, что в Twitter многие болельщики говорят, что приход Коноплянки сильно повысит уровень чемпионата.

В Польше есть очень много исполнителей хорошего уровня, но таких именитых как Женя, наверное, нет. Особой конкуренции на его позиции нет. Мы играем в пять защитников, и на его позиции, по сути, выступает футболист, постоянно игравший левого защитника.

Для себя я сейчас рассматриваю все возможные варианты. Конечно, хотелось бы остаться в Польше, потому что я очень хорошо здесь освоился, мне нравится чемпионат, семья здесь. Но я рассматриваю все варианты, ведь сейчас не так-то легко найти клуб. Думаю, шансы на то, что я останусь в “Краковии”, равны нулю, это позиция клуба. Возвращение в Украину? Все может быть”, – сказал Дитятьев.

Отметим, что Алексей находится в команде с лета 2017 года. В сезоне 20/21 он потерял место в основе из-за повреждения, а первую часть этого сезона он провел в аренде в составе одного из аутсайдеров второго дивизиона.

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В статье: Евгений Коноплянка Алексей Дитятьев Краковия (Краков)
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Источник:
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