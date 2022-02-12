Буряк: У Супряги должно всё получиться в Италии, он нормальный парень

Украинский тренер Леонид Буряк рассказал о том, какие перспективы есть у Владислава Супряги в "Сампдории" и у Виталия Миколенко а "Эвертоне":

"Я считаю, что у Влада все должно получиться в Италии. Он нормальный парень, нормальный футболист. Я думаю, что Супряга перешел в хорошую европейскую лигу, он попал в хороший тренировочный процесс. Я думаю, тренируясь и играя с теми футболистами, которые Влада окружают, он должен быстро прибавить и сориентироваться.

Я считаю, что Супряга – один из самых талантливых футболистов в украинском футболе. Но не у каждого игрока сразу все получается. Некоторым надо время. Посмотрим, как он будет играть. Я за Влада переживаю. И я желаю ему успехов.

Миколенко – это основной игрок национальной сборной. Он был основным футболистом "Динамо". Лэмпард после проигрышного матча с "Ньюкаслом" сказал, что "Эвертону" не хватало Миколенко. Это говорит о том, что Миколенко в "Эвертоне" за такой короткий срок уже закрепил за собой место на ключевой позиции", - сказал Буряк.