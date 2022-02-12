Буряк: У Супряги должно всё получиться в Италии, он нормальный парень
Эксперт оценил положение украинцев в Серии А и АПЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Леонид Буряк рассказал о том, какие перспективы есть у Владислава Супряги в "Сампдории" и у Виталия Миколенко а "Эвертоне":
"Я считаю, что у Влада все должно получиться в Италии. Он нормальный парень, нормальный футболист. Я думаю, что Супряга перешел в хорошую европейскую лигу, он попал в хороший тренировочный процесс. Я думаю, тренируясь и играя с теми футболистами, которые Влада окружают, он должен быстро прибавить и сориентироваться.
Я считаю, что Супряга – один из самых талантливых футболистов в украинском футболе. Но не у каждого игрока сразу все получается. Некоторым надо время. Посмотрим, как он будет играть. Я за Влада переживаю. И я желаю ему успехов.
Миколенко – это основной игрок национальной сборной. Он был основным футболистом "Динамо". Лэмпард после проигрышного матча с "Ньюкаслом" сказал, что "Эвертону" не хватало Миколенко. Это говорит о том, что Миколенко в "Эвертоне" за такой короткий срок уже закрепил за собой место на ключевой позиции", - сказал Буряк.
Популярное сейчас
- Заваров: Тяжело было подождать до конца Евро-2016, чтобы не продлить со мной контракт?
- Шахтер попрощался с Коноплянкой
- Коноплянка уезжает, Шаран анонсирует трансферы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Лэмпард – о Миколенко: Для команды потеря левого защитника с рабочей левой ногой – это непросто
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО