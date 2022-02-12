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Яремчук впервые после травмы попал в заявку Бенфики на матч

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Форвард готовился к поединку в общей группе

Яремчук впервые после травмы попал в заявку Бенфики на матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” примет “Санта Клару” на Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Украинский нападающий Роман Яремчук попал в заявку на этот поединок.

Впервые за последние три матча он сможет поучаствовать в игре. Предыдущие две встречи Яремчук пропускал из-за травмы глаза, которую он получил на тренировке. Как выяснилось позже, украинец нанес себе повреждение резинкой для фитнеса.

Отметим, что до этого инцидента Роман трижды подряд выходил на поле в стартовом составе. Правда, в этих матчах он голевыми действиями не отличился. В целом украинец последний раз огорчал соперника еще 30 декабря прошлого года в поединке с "Порту".

"Бенфика" и "Санта-Клара" встретятся сегодня, 12 февраля, в 20:00 по Киеву. Добавим, что хозяева идут третьими в чемпионате, в то время как гости занимают 10 место. Разрыв между командами составляет 23 очка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Санта Клара (Португалия)
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