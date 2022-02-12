Тренер Краковии: Коноплянка хочет вернуться в сборную Украины

Главный тренер "Краковии" Яцек Зелинский прокомментировал переход украинского вингера Евгения Коноплянки в польский клуб:

“Очень счастлив, что Евгений уже с нами. К нам присоединился игрок с такими достижениями – кроме Лукаса Подольского, в чемпионате Польши долго не было такого игрока. Думаю, он усилит команду.

Конечно, нам нужно подготовить его, перестроить, потому что он практически не играл. Думаю, он быстро вернется. Его навыки очень хороши – нашим молодым игрокам будет у кого поучиться. Евгений хочет вернуться в национальную команду. Думаю, он также хочет кое-что доказать.

Следующая игра? Посмотрим, сыграет ли он. У нас будет контрольный матч против “Пущи”, где сыграют те, кто провел меньше времени на поле. Евгений будет набирать физическую форму – это его единственная проблема, у него нет лишнего веса.

Мы уже говорили с ним о матче против “Лехии” (2:0). Ему очень понравилась эта встреча. Силовой футбол, как он говорит, игра в высоком темпе. Он не играл в таких клубах, поэтому его здесь ничего не испугает, это его точно мобилизует”, - сказал Зелинский.