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Зинченко в старте на матч АПЛ против Норвича

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8-й матч украинца в нынешней кампании АПЛ

Зинченко в старте на матч АПЛ против Норвича

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Норвича".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил место в стартовом составе своей команды на эту игру Александру Зинченко.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний украинец принял участие в 7 поединках, в которых оформил 1 ассист.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Норвич Сити
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