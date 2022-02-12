Зинченко в старте на матч АПЛ против Норвича
8-й матч украинца в нынешней кампании АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Норвича".
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил место в стартовом составе своей команды на эту игру Александру Зинченко.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний украинец принял участие в 7 поединках, в которых оформил 1 ассист.
Your City XI to take on Norwich! ????— Manchester City (@ManCity) February 12, 2022
XI | Ederson, Walker, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling
SUBS | Carson, Stones, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Cancelo, Kayky, Delap. McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/bTcVaLrLBB
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