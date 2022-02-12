Зинченко в старте на матч АПЛ против Норвича

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Норвича".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил место в стартовом составе своей команды на эту игру Александру Зинченко.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний украинец принял участие в 7 поединках, в которых оформил 1 ассист.