Яремчук сделал ассист на победный гол Бенфики

В матче 22-го тура португальской Примейры "Бенфика" дома обыграл "Санта-Клару".

"Орлы" пропустили уже на 20-й минуте встречи. Но в начале второй половины встречи хозяева сумели перевернуть игру. Сначала на 60-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес сравнял счет.

А спустя две минуты тот же Нуньес вывел "Бенфику" вперед. Голевую передачу на Дарвина отдал украинский нападающий Роман Яремчук.

В текущем сезоне чемпионата Португалии 26-летний форвард сборной Украины принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 ассиста.