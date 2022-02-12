Яремчук сделал ассист на победный гол Бенфики
10-е результативное действие Романа в текущем сезоне чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22-го тура португальской Примейры "Бенфика" дома обыграл "Санта-Клару".
"Орлы" пропустили уже на 20-й минуте встречи. Но в начале второй половины встречи хозяева сумели перевернуть игру. Сначала на 60-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес сравнял счет.
А спустя две минуты тот же Нуньес вывел "Бенфику" вперед. Голевую передачу на Дарвина отдал украинский нападающий Роман Яремчук.
В текущем сезоне чемпионата Португалии 26-летний форвард сборной Украины принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заваров: Тяжело было подождать до конца Евро-2016, чтобы не продлить со мной контракт?
- Шахтер попрощался с Коноплянкой
- Эриксен: После остановки сердца я стал по-другому смотреть на жизнь
- "Это станет сюрпризом". Британские СМИ – о шансах Миколенко на попадание в состав на матч с Лидсом
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
12.02.2022 в 22:13
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...