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Яремчук сделал ассист на победный гол Бенфики

Наши за границей
(1 голосов)

10-е результативное действие Романа в текущем сезоне чемпионата

Яремчук сделал ассист на победный гол Бенфики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 22-го тура португальской Примейры "Бенфика" дома обыграл "Санта-Клару".

"Орлы" пропустили уже на 20-й минуте встречи. Но в начале второй половины встречи хозяева сумели перевернуть игру. Сначала на 60-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес сравнял счет.

А спустя две минуты тот же Нуньес вывел "Бенфику" вперед. Голевую передачу на Дарвина отдал украинский нападающий Роман Яремчук.

В текущем сезоне чемпионата Португалии 26-летний форвард сборной Украины принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 ассиста.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Санта Клара (Португалия)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.02.2022 в 22:13
Ну хоть что-то...
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