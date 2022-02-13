Пластун отдал первый ассист в сезоне за Лудогорец

Украинский защитник болгарского "Лудогорца" Игорь Пластун вышел в стартовом составе своего клуба на матч 4-го тура чемпионата Болгарии с "Ардой".

Сначала на 7-й и 12-й минутах голами отличились Сотириу и Калу, а уже на 23-й с передачи украинца забил Алекс Сантана, который сделал счет 3:0.

Для Пластуна этот ассист стал первым в текущем сезоне. Ранее он забил один гол в 28 матчах за клуб.