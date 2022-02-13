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Пластун отдал первый ассист в сезоне за Лудогорец

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Украинец отметился результативным действием

Пластун отдал первый ассист в сезоне за Лудогорец

Новина українською

Украинский защитник болгарского "Лудогорца" Игорь Пластун вышел в стартовом составе своего клуба на матч 4-го тура чемпионата Болгарии с "Ардой".

Сначала на 7-й и 12-й минутах голами отличились Сотириу и Калу, а уже на 23-й с передачи украинца забил Алекс Сантана, который сделал счет 3:0.

Для Пластуна этот ассист стал первым в текущем сезоне. Ранее он забил один гол в 28 матчах за клуб.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград) Арда (Кырджали)
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