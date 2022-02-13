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Малиновский начнет игру против Юве в запасе

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Потенциальный 20-й матч Руслана в текущем сезоне Серии А

Малиновский начнет игру против Юве в запасе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграет против туринского "Ювентуса". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в заявку на этот поединок. Но украинский хавбек начнет игру на скамейке запасных.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний полузащитник принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 голевые передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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