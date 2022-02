Малиновский начнет игру против Юве в запасе

В матче 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграет против туринского "Ювентуса". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в заявку на этот поединок. Но украинский хавбек начнет игру на скамейке запасных.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний полузащитник принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 голевые передачи.

???? Questi i nostri 11!

⚡️ How we line up against @juventusfc!



Presented by @Plus500#AtalantaJuve #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/JSwT7YmInu