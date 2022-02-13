Малиновский начнет игру против Юве в запасе
Потенциальный 20-й матч Руслана в текущем сезоне Серии А
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграет против туринского "Ювентуса". Начало встречи - 21:45.
Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в заявку на этот поединок. Но украинский хавбек начнет игру на скамейке запасных.
В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний полузащитник принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 голевые передачи.
???? Questi i nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 13, 2022
⚡️ How we line up against @juventusfc!
Presented by @Plus500#AtalantaJuve #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/JSwT7YmInu
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