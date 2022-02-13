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Малиновский после штрафного удара открыл счет в матче с Юве

Наши за границей
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(1 голосов)

Пушка страшная! Седьмой гол Руслана в сезоне Серии А

Малиновский после штрафного удара открыл счет в матче с Юве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграл вничью с туринским "Ювентусом".

Атакующий полузащитник хозяев Руслан Малиновский начала эту игру на скамейке запасных, а на 60-й минуте встречи заменил Луиса Муриэля.

А на 76-й минуте украинский хавбек открыл счет, поразив ворота "зебр". Подопечные Джан Пьеро Гасперини заработали штрафной удар, Ремо Фройлер накатил мяч, а Руслан точным ударом распечатал ворота Войцеха Щенсны.

Но три очка забрать "Аталанте" в этом поединке так и не удалось, на 90+2 фланговый защитник туринцев Данило сравнял счет.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний Малиновский принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Видео гола Малиновского

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В статье: Ювентус (Турин) Руслан Малиновский
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Комментарии (10)
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Benzil (Львів)
14.02.2022 в 00:35
GOLASOOOO!!!
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
14.02.2022 в 00:31
Bombolassa!
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0
0
royalstas (Вінниця)
14.02.2022 в 00:09
Чекаємо у матчах за збірну подібних!)
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+1
0
Tasha19
13.02.2022 в 23:55
Просто роскішний гол. Шкода, що не втримали переможний рахунок
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+1
0
download1 (huyersk)
13.02.2022 в 23:45
порадував. Влітку хтось має підписати - або юве,або інтер. контракту рік лишилось.плюс недалеко від бергамо, де у жінки малини бізнес
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+1
-2
Karamba911 (Львів)
13.02.2022 в 23:44
Абсолютно найкращий гравець матчу! Сам створив ,сам забив. Створив стовідсотковий момент для Дерона, пару хороших обводів + заробив на собі гірчичник і це все за пів години на полі.
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+4
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.02.2022 в 23:41
Жалко, що не виграли... Гол - бомба туру!
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+2
0
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IvaneZZZ (Київ)
13.02.2022 в 23:39
А за сборную, что не удар то мимо либо выше
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+3
-6
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Харьковчанин (Харків)
13.02.2022 в 23:29
Гармата!
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+4
0
Іван С (Луцьк)
13.02.2022 в 23:35
100%
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0
0


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