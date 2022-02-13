Малиновский после штрафного удара открыл счет в матче с Юве

В матче 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграл вничью с туринским "Ювентусом".

Атакующий полузащитник хозяев Руслан Малиновский начала эту игру на скамейке запасных, а на 60-й минуте встречи заменил Луиса Муриэля.

А на 76-й минуте украинский хавбек открыл счет, поразив ворота "зебр". Подопечные Джан Пьеро Гасперини заработали штрафной удар, Ремо Фройлер накатил мяч, а Руслан точным ударом распечатал ворота Войцеха Щенсны.

Но три очка забрать "Аталанте" в этом поединке так и не удалось, на 90+2 фланговый защитник туринцев Данило сравнял счет.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний Малиновский принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Видео гола Малиновского