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Тренер Сампдории: Супряга молодой, еще не освоился и не в форме

Наши за границей
(1 голосов)

Марко Джампаоло о атаке своей команды

Тренер Сампдории: Супряга молодой, еще не освоился и не в форме

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Сампдории" Марко Джампаоло сказал в интервью, отвечая на вопрос о переходе на схему с двумя форвардами (4-3-1-2), вместо одного (3-5-1-1), как сейчас:

"Мы начали играть с полузащитниками на позициях латералей, но это сделало нас слишком медленными. Мы попытались поймать их с Конти и Мурру в этой зоне, и мне понравилось, после 20 минут мы стали играть тактически грамотнее. Квальярелла вернется в нападение после месячного отсутствия. Также есть Супряга, он молодой, еще не освоился и не в форме. У меня больше никого нету, кроме Джовинко, который приехал два дня назад, и тоже не готов".

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Джампаоло сказал:

"Я пока провел три матча. У команды серьезный настрой, вернется Квальярелла, плюс мы увидим какими опасными могут быть Джовинко и Супряга".

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В статье: Сампдория (Генуя) Марко Джампаоло Владислав Супряга
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
14.02.2022 в 00:26
И тут те же слова от тренера. Молодой перспективный и так до пенсии.
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