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Кошмар для Турина. Малиновский забивает Ювентусу в четвертом матче из шести

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Руслан нашел своего любимого соперника

Кошмар для Турина. Малиновский забивает Ювентусу в четвертом матче из шести

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский свой первый матч против "Ювентуса" в составе "Аталанты" в сезоне 2019/2020 пропустил из-за дисквалификации. Но уже во втором круге он вышел на замену в поединке против Старой Синьоры и записал в свой актив первый забитый мяч в противостоянии с наиболее титулованным клубом Италии.

Как оказалось, Руслан положил начало приятной для себя традиции. В следующем сезоне в матче первого круга он вышел в старте, но результативными действиями не отличился. Когда Гасперини выпустил его на замену в 31-м туре, украинец на 87-й минуте забил победный для своей команды мяч.

Через месяц команды встречались в финале Кубка Италии, и Руслан сравнял счет перед перерывом. Правда, этого не хватило для победы – во втором тайме Кьеза принес победу Старой Синьоре.

В текущем чемпионате Малиновский промолчал в туринском матче, но в воскресенье, 13 февраля, в Бергамо открыл счет, выйдя на замену во втором тайме. Конечно, Руслан сделал это в фирменном стиле – дальним ударом со штрафного (ВИДЕО здесь >>>). Вот только "Аталанта" не выиграла – пропустила от Данило на 90+2-й.

Таким образом за два с половиной года пребывания в Италии Руслан Малиновский шесть раз играл против "Ювентуса" и в четырех случаях отмечался забитым голом. Похоже, туринский гранд стал "любимым" соперником для хавбека сборной Украины.

В целом в нынешнем сезоне Малиновский забил уже шесть голов и отдал две результативные передачи в рамках Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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