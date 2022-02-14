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Талант Шахтера, уехавший покорять Италию. Сегодня День рождения у Виктора Коваленко

Наши за границей
(1 голосов)

Speziaлист

Талант Шахтера, уехавший покорять Италию. Сегодня День рождения у Виктора Коваленко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Викторович Коваленко родился 14 февраля 1996-го в Херсоне. Сегодня украинскому полузащитнику "Аталанты", выступающему на правах аренды за "Специю", исполняется 26 лет. Также Виктор защищает цвета национальной сборной своей страны.

Коваленко – воспитанник донецкого "Шахтера". 27 октября 2014 года дебютировал в первой команде "горняков" в матче Кубка Украины против "Полтавы". Вместе с грандом УПЛ выиграл 4 комплекта золотых медалей чемпионата, столько же Кубков страны и 2 Суперкубка.

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1 февраля 2021-го перешел в "Аталанту", а 21 марта того же года дебютировал за новый клуб в рамках Серии А в выездном матче против "Вероны" (2:0), заменив украинца Руслана Малиновского. 8 августа 2021 года перешел на правах аренды в клуб "Специя", подписав соглашение до 30 июня 2022-го.

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В статье: Виктор Коваленко
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Комментарии (2)
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команид (Киев)
14.02.2022 в 09:40
Таланту 26 лет, а он до сих пор не раскрылся))))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.02.2022 в 08:42
Сьогодні Спеція програє Фіорентині і буде Вітюшці в подарунок галстук
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