Талант Шахтера, уехавший покорять Италию. Сегодня День рождения у Виктора Коваленко

Виктор Викторович Коваленко родился 14 февраля 1996-го в Херсоне. Сегодня украинскому полузащитнику "Аталанты", выступающему на правах аренды за "Специю", исполняется 26 лет. Также Виктор защищает цвета национальной сборной своей страны.

Коваленко – воспитанник донецкого "Шахтера". 27 октября 2014 года дебютировал в первой команде "горняков" в матче Кубка Украины против "Полтавы". Вместе с грандом УПЛ выиграл 4 комплекта золотых медалей чемпионата, столько же Кубков страны и 2 Суперкубка.

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1 февраля 2021-го перешел в "Аталанту", а 21 марта того же года дебютировал за новый клуб в рамках Серии А в выездном матче против "Вероны" (2:0), заменив украинца Руслана Малиновского. 8 августа 2021 года перешел на правах аренды в клуб "Специя", подписав соглашение до 30 июня 2022-го.