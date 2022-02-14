"Я не думал, что Руслан сможет забить с такой дистанции". Защитник Юве – о фоле на Малиновском
Маттейс, ничего страшного
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник туринского "Ювентуса" и национальной сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт после финального свистка поединка 25-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1) прокомментировал фол на хавбеке гостей Руслане Малиновском. Напомним, украинский полузащитник бергамасков открыл счет дальним ударом со штрафного.
"Я предполагал, что он не сможет забить оттуда! Я даже спросил у Малиновского после матча, мол, как ты попал и забил с 30 метров. Не думал, что Руслан сможет забить с такой дистанции".
"Попадание мяча в мою руку в одном из эпизодов? Я почувствовал, как снаряд попал в ребро. Я понял, что руки не было, поэтому не волновался. Я делал свою работу. Думаю, обе стороны разочарованы тем, что сегодня потеряли два очка, но таков футбол".
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