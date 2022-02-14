"Малиновский забил невероятный гол". Тренер Ювентуса похвалил украинца
Полузащитник "Аталанты" отметился шедевральным голом
В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграла вничью с туринским "Ювентусом". Отметим, что украинец хозяев Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме и на 76-й минуте отметился голом, открыв счет в матче.
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал результат поединка, а также отметил гол украинца.
"Было бы обидно проиграть матч после хорошей игры. Мы допустили ошибки в завершении атак, перед перерывом было три минуты ужаса, после того как мы легко потеряли мяч.
Малиновский хорошо справился со штрафным. Это был невероятный гол, но Данило здорово сравнял счет.
Слишком много очков до лидеров таблицы. Мы просто стараемся улучшить нашу игру, и нам нужно сделать шаг вперед. Нам надо превратить свои моменты в голы, вот где нужно работать лучше", — приводит слова Аллегри Football-Italia.
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