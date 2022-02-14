Один из лучших. Известна оценка Малиновского за матч против Ювентуса

В матче 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграла вничью с туринским "Ювентусом". Отметим, что украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский появился на поле на 60-й минуте, заменив Муриэля.

За полчаса, проведенные на поле, Руслан отметился забитым мячом со штрафного. Также украинец 26 раз коснулся к мячу, сделал 15 точных пасов (точность 88%), отдал 1 ключевую передачу, нанес 1 удар в створ ворот, сделал 1 точную обводку из двух, выиграл 4 единоборства из 5, а также допустил 3 потери.

Малиновский получил оценку 7.6 и 7.4 от SofaScore и WhoScored соответственно. Это третья оценка среди футболистов бергамасской команды.