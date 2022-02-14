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Один из лучших. Известна оценка Малиновского за матч против Ювентуса

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(1 голосов)

Украинец провел на поле всего 30 минут

Один из лучших. Известна оценка Малиновского за матч против Ювентуса

Фото: atalanta.it

Новина українською

В матче 25-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграла вничью с туринским "Ювентусом". Отметим, что украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский появился на поле на 60-й минуте, заменив Муриэля.

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За полчаса, проведенные на поле, Руслан отметился забитым мячом со штрафного. Также украинец 26 раз коснулся к мячу, сделал 15 точных пасов (точность 88%), отдал 1 ключевую передачу, нанес 1 удар в створ ворот, сделал 1 точную обводку из двух, выиграл 4 единоборства из 5, а также допустил 3 потери.

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Малиновский получил оценку 7.6 и 7.4 от SofaScore и WhoScored соответственно. Это третья оценка среди футболистов бергамасской команды.

Один из лучших. Известна оценка Малиновского за матч против Ювентуса - изображение 1
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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
sofascore

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
14.02.2022 в 11:24
Один из лучших! ... но странный какой-то трансфер выдался для Украинского футбола. Возможно там, в этих Италиях он и лучший - и все "девятки" у всех ворот пооблизывал, и кучу голов, ещё из-за пределов стадиона, наколотил, та и вообще, супер-пупер ... И только здесь, за Сборную, начинается брожение по полю с потерянным лицом ... Короче - странно всё это, для примера-наоборот возьмите того же Ярмолу ... PS: ... поневоле вспоминается тот давний якобы конфликт с Петраковым о попадании в сборную. Насколько хочется играть - настолько и играется ... как-то так, хреновастенько получается. Может я и ошибаюсь ... скоро Шотландия, и дай Бог и дальше ... разберёмся ...
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MaximSK (Киев)
14.02.2022 в 11:33
Игра за клуб и игра за сборную это разные вещи, часто у многих звездных игроков не шла игра за сборную или наоборот в клубе почти не играет, зато в сборной намного лучше получается. Но я надеюсь Малиновского скоро прорвет в играх за сборную, иначе пусть играют другие, Шапаренко или Бульяский.
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