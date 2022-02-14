"Честно говоря, по победителю – без сюрпризов". Ярмоленко выиграл в челлендже, связанном с регби

Вингер сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в интересном челлендже в преддверии Супербоула-2022. Конкурентами нашего игрока выступили вратарь "молотобойцев" Лукаш Фабьянський и форвард команды Майкл Антонио.

Необходимо было набить мяч для регби большее количество раз, чем партнеры. Ярмоленко выбил 16 успешных касаний, поляк – 10, а Антонио большим с трудом набил снаряд 12 раз, после чего отметил: "Честно говоря, по победителю – без сюрпризов".

Супербоул (англ. Super Bowl) – в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.