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Филиппов: Тренер Риги сказал: просто получай удовольствие от футбола, от жизни

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Украинский форвард рассказал об адаптации в новой команде

Филиппов: Тренер Риги сказал: просто получай удовольствие от футбола, от жизни

Фото: facebook.com/rigafootballclub

Новина українською

Украинский нападающий "Риги" Александр Филиппов рассказал об адаптации в новой команде и работе с главным тренером клуба Торстеном Финке.

"У клуба максимальные задачи. Приглашение такого специалиста много о чем говорит. Команда играет в очень атакующий, агрессивный футбол. Он требует высокого прессинга. По тренировочному процессу: все интересно, все упражнения.

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Все для ребят, все идет с улыбкой. Нет какого-то напряжения, хоть команда и находится второй месяц на сборах, но такое ощущение, что ребята только приехали. Все работают с улыбкой, с энергией.

На первой тренировке мы на поле пообщались, он меня поприветствовал, сказал, что рад видеть. Сказал: "Просто наслаждайся всем. Получай удовольствие от футбола, от жизни. Просто получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Конечно, это тяжелая работа, но вы должны всегда получать удовольствие", – сказал Филиппов.

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В статье: Александр Филиппов ФК Рига
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Источник:
Football Hub

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