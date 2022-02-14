Филиппов: Тренер Риги сказал: просто получай удовольствие от футбола, от жизни
Украинский форвард рассказал об адаптации в новой команде
Фото: facebook.com/rigafootballclub
Украинский нападающий "Риги" Александр Филиппов рассказал об адаптации в новой команде и работе с главным тренером клуба Торстеном Финке.
"У клуба максимальные задачи. Приглашение такого специалиста много о чем говорит. Команда играет в очень атакующий, агрессивный футбол. Он требует высокого прессинга. По тренировочному процессу: все интересно, все упражнения.
Все для ребят, все идет с улыбкой. Нет какого-то напряжения, хоть команда и находится второй месяц на сборах, но такое ощущение, что ребята только приехали. Все работают с улыбкой, с энергией.
На первой тренировке мы на поле пообщались, он меня поприветствовал, сказал, что рад видеть. Сказал: "Просто наслаждайся всем. Получай удовольствие от футбола, от жизни. Просто получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Конечно, это тяжелая работа, но вы должны всегда получать удовольствие", – сказал Филиппов.
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