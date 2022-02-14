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Тренер Бенфики: Динамика Яремчука позволила команде острее действовать впереди

Наши за границей
(3 голосов)

Роман провел хороший матч

Тренер Бенфики: Динамика Яремчука позволила команде острее действовать впереди

Фото: SL Benfica

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Нелсон Вериссиму высказался о том, как замены подействовали на финальный результат матча его команды против "Санта-Клары" (2:1) в рамках 22 тура чемпионата Португалии.

"Яремчук и Таарабт создали разную динамику. Адель - это игрок, способный изменить игру в атаке, он больше рискует, отдавая вертикальные передачи, и мы почувствовали, что это нужно команде.

Динамика Яремчука позволила команде острее действовать впереди. Слева стал играть Нуньес. Это привело к тому, что мы забили два мяча.

Среди положительных моментов, в дополнение к голам, отмечу прогресс команды в продвижении. Мы стали более четко действовать на последнем рубеже", — сказал Вериссиму.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Sapo Desporto

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.02.2022 в 17:54
749грн.
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