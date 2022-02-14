Тренер Бенфики: Динамика Яремчука позволила команде острее действовать впереди
Роман провел хороший матч
Фото: SL Benfica
Главный тренер "Бенфики" Нелсон Вериссиму высказался о том, как замены подействовали на
"Яремчук и Таарабт создали разную динамику. Адель - это игрок, способный изменить игру в атаке, он больше рискует, отдавая вертикальные передачи, и мы почувствовали, что это нужно команде.
Динамика Яремчука позволила команде острее действовать впереди. Слева стал играть Нуньес. Это привело к тому, что мы забили два мяча.
Среди положительных моментов, в дополнение к голам, отмечу прогресс команды в продвижении. Мы стали более четко действовать на последнем рубеже", — сказал Вериссиму.
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