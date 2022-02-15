  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский летом мог перейти в Интер или Милан - источник
В тренде

Малиновский летом мог перейти в Интер или Милан - источник

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Руслан мог сменить клубную прописку перед стартом нового сезона

Малиновский летом мог перейти в Интер или Милан - источник

Фото: atalanta.it

Новина українською

Летом 2021 года "Интер" интересовался полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским. Согласно данным источника, "нерадзурри" собирались сделать предложение по украинцу, но тогдашний наставник Антонио Конте решил, что он не сможет вписать Малиновского в свою схему с тремя центральными защитниками.

"Милан" также проявлял интерес к украинскому полузащитнику. "Россонери" рассматривали его в качестве замены Хакану Чалханоглу, который на правах свободного агента ушел в "Интер". Однако до переговоров дело все-таки не дошло. Руководство "Аталанты" не имела намерений продавать Малиновского.

Также отмечается, что "Аталанта" собирается предложить украинцу новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Руслан отыграл 26 матчей за "бергамассков" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и 2 ассиста.

Читайте такжеПочему матч против Ювентуса стал особенным для Руслана Малиновского

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...