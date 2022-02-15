Малиновский летом мог перейти в Интер или Милан - источник
Руслан мог сменить клубную прописку перед стартом нового сезона
Фото: atalanta.it
Летом 2021 года "Интер" интересовался полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским. Согласно данным источника, "нерадзурри" собирались сделать предложение по украинцу, но тогдашний наставник Антонио Конте решил, что он не сможет вписать Малиновского в свою схему с тремя центральными защитниками.
"Милан" также проявлял интерес к украинскому полузащитнику. "Россонери" рассматривали его в качестве замены Хакану Чалханоглу, который на правах свободного агента ушел в "Интер". Однако до переговоров дело все-таки не дошло. Руководство "Аталанты" не имела намерений продавать Малиновского.
Также отмечается, что "Аталанта" собирается предложить украинцу новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне Руслан отыграл 26 матчей за "бергамассков" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и 2 ассиста.
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