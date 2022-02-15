Малиновский летом мог перейти в Интер или Милан - источник

Летом 2021 года "Интер" интересовался полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским. Согласно данным источника, "нерадзурри" собирались сделать предложение по украинцу, но тогдашний наставник Антонио Конте решил, что он не сможет вписать Малиновского в свою схему с тремя центральными защитниками.

"Милан" также проявлял интерес к украинскому полузащитнику. "Россонери" рассматривали его в качестве замены Хакану Чалханоглу, который на правах свободного агента ушел в "Интер". Однако до переговоров дело все-таки не дошло. Руководство "Аталанты" не имела намерений продавать Малиновского.

Также отмечается, что "Аталанта" собирается предложить украинцу новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Руслан отыграл 26 матчей за "бергамассков" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и 2 ассиста.