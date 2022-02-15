Зинченко отправился с Манчестер Сити на матч ЛЧ против Спортинга

Уже сегодня, 15 февраля стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых лиссабонский "Спортинг" будет принимать "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола на предстоящий поединок взял 22 футболистов, среди которых нашлось место для украинского игрока Александра Зинченко.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Сиран Сликер.

Защитники: Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Люк Мбете.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рияд Марез, Фил Фоден, Джеймс Маккейти, Ромеу Лавиа.

Нападающие: Кайки, Лиам Дилеп.

Напомним, что поединок стартует в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.