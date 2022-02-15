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Экс-игрок Днепра: Коноплянка – это звезда для польской Экстраклассы

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Бартулович верит в успех Евгения в польском клубе

Экс-игрок Днепра: Коноплянка – это звезда для польской Экстраклассы

Фото: facebook.com/mkscracovia

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Экс-полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович поделился мнением о переходе в польскую "Краковию" своего бывшего партнера по "Днепру" Евгения Коноплянки.

"Я очень удивился трансферу Коноплянки. Не ожидал, что он окажется в "Краковии". Скажу, что "Краковия" - это самый старый футбольный клуб Польши с хорошими фанатами и инфраструктурой. И также добавлю, что Краков – хороший город.

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Я думаю, что Коноплянка в играх за "Краковию" сможет показать свои лучшие качества. Коноплянка – это однозначно звезда для польской Экстраклассы. Я думаю, что он там покажет свой лучший футбол. Важно, чтобы Женя побыстрее набрал игровую форму. Я желаю Коноплянке, чтобы он стал главной звездой польской Экстраклассы", - сказал Бартулович.

Отметим, что Бартулович в свое время также выступал в Польше за "Медзь". В январе текущего года Младен завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб "Ингульца".

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В статье: Евгений Коноплянка Младен Бартулович Краковия (Краков)
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