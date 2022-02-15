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Яремчук: Не жалею о переходе в Бенфику

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Украинец рассказал об игре за португальский клуб

Яремчук: Не жалею о переходе в Бенфику

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук пообщался со СМИ накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

"Бенфика - отличный клуб, и любой недостигнутый результат здесь вызывает большое давление на тебя. Это очень сильный клуб, а в команде собраны приличные игроки. И эти футболисты очень хотят побеждать.

Это был мой выбор, я знал, что "Бенфика" – отличная команда, и, честно говоря, я ни о чем не жалею. Качество игроков здесь очень высокое, мы играем в Лиге чемпионов и португальской Примейре.

Конечно, я ожидал от себя большего, но реальность такова, и я должен продолжать усердно работать", - приводит слова Яремчука A Bola.

К слову, матч "Бенфика" - "Аякс" пройдет 23 февраля в Португалии. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
A Bola

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