Яремчук: Не жалею о переходе в Бенфику

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук пообщался со СМИ накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

"Бенфика - отличный клуб, и любой недостигнутый результат здесь вызывает большое давление на тебя. Это очень сильный клуб, а в команде собраны приличные игроки. И эти футболисты очень хотят побеждать.

Это был мой выбор, я знал, что "Бенфика" – отличная команда, и, честно говоря, я ни о чем не жалею. Качество игроков здесь очень высокое, мы играем в Лиге чемпионов и португальской Примейре.

Конечно, я ожидал от себя большего, но реальность такова, и я должен продолжать усердно работать", - приводит слова Яремчука A Bola.