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Шелаев: 2-3 сезона Коноплянка еще сможет провести на высоком уровне

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Шансы вернуться в сборную у Евгения есть

Шелаев: 2-3 сезона Коноплянка еще сможет провести на высоком уровне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал переход Евгения Коноплянки в польскую "Краковию".

"В возрасте Коноплянки главное - игровая практика. И если у Евгения не возникнет проблем со здоровьем, то, думаю, что 2-3 сезона он еще сможет провести на высоком уровне, получая наслаждение от футбола.

На мой взгляд, польский элитный дивизион - не худший вариант для продолжения карьеры. Теперь очень многое зависит от самого Коноплянки. Все ждут от него скоростных проходов, эффектных голо. Все должно у Евгения получиться, он должен по максимуму воспользоваться предоставленным шансом и тогда "Краковия" может и не стать его последней командой. Тем более, что у него контракт до окончания сезона с возможной пролонгацией еще на год. Как говорят, время покажет.

Коноплянка и сам отлично понимает, что если он проявит себя в Польше с наилучшей стороны, то и с возвращением в национальную сборную Украины задержки не будет", - сказал Шелаев.

Напомним, что Коноплянка перешел в "Краковию" на правах свободного агента, предварительно разорвав договор с "Шахтером". Его контракт рассчитан на полгода и может быть продлен еще на сезон.

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В статье: Евгений Коноплянка Олег Шелаев Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2022 в 17:56
а вы его спросили сможет 2-3 сезона сыграть --хотя бы после 1 сезона не выгнали
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