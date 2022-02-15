Шелаев: 2-3 сезона Коноплянка еще сможет провести на высоком уровне
Шансы вернуться в сборную у Евгения есть
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Экс-игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал
"В возрасте Коноплянки главное - игровая практика. И если у Евгения не возникнет проблем со здоровьем, то, думаю, что 2-3 сезона он еще сможет провести на высоком уровне, получая наслаждение от футбола.
На мой взгляд, польский элитный дивизион - не худший вариант для продолжения карьеры. Теперь очень многое зависит от самого Коноплянки. Все ждут от него скоростных проходов, эффектных голо. Все должно у Евгения получиться, он должен по максимуму воспользоваться предоставленным шансом и тогда "Краковия" может и не стать его последней командой. Тем более, что у него контракт до окончания сезона с возможной пролонгацией еще на год. Как говорят, время покажет.
Коноплянка и сам отлично понимает, что если он проявит себя в Польше с наилучшей стороны, то и с возвращением в национальную сборную Украины задержки не будет", - сказал Шелаев.
Напомним, что Коноплянка перешел в "Краковию" на правах свободного агента, предварительно разорвав договор с "Шахтером". Его контракт рассчитан на полгода и может быть продлен еще на сезон.
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