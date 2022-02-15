Сабо: Решение вернуться в УПЛ было большой ошибкой Коноплянки
Реанимировать карьеру хавбеку не удалось
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал
- Мы помним, сколько было информации о вариантах продолжения Коноплянкой карьеры – то он в Турцию ехал, то в Испанию, то в "Динамо" и так далее. В результате едет в Польшу. Я бы не сказал, что это такая уже ведущая футбольная страна, по большому счету не лучше Украины. Но деваться Евгению некуда, выбора в его возрасте уже нет. Сейчас все зависит от него, как он сможет себя показать в новом клубе, в новом чемпионате.
- Есть шанс, что в нынешних условиях с его амплуа он сможет показать себя именно в польском чемпионате?
- Думаю, что да. У него есть много хороших качество. Но есть и плохие, которые присущи не только ему, но и многим нашим другим футболистам, которые едут за границу – их не учат отбирать. А сегодня совсем другой футбол – десять атакуют и десять отбирают. Взять тот же чемпионат Франции. Месси, который перешел в ПСЖ – даже он после потери мяча идет в отбор.
- Евгений решился на достаточно непростой шаг, разорвав контракт с "Шахтером", где он сидел на "банке", но при этом ему "капала" приличная зарплата. Согласны, что на такой поступок не решился Андрей Ярмоленко? Или ему, в отличие от Коноплянки, реально есть, что терять в "Вест Хэме", кроме хороших денег?
- Ярмоленко брали на тот момент, как самого лучшего, самого везучего футболиста в Украине, и в "Динамо". Все думали, что он за рубежом заиграет, но вышло наоборот. Опять же – это совершенно другого уровня футбол, другие чемпионаты. Англия, Италия, Франция – посмотрите, какие там единоборства, просто не дают мяч принять, все делается в одно-два касания. Наши футболисты к этому не приучены. Поставили Ярмоленко на кубковый матч – и то проиграли.
- В какой момент карьера Коноплянки, который небезосновательно подавал большие надежды, перестала идти вверх и чего не хватило, чтобы этого избежать?
- Он не показал себя за рубежом, в результате чего оказался на скамейке, из-за отсутствия практики был потерян нужный игровой тонус. Плюс я считаю, что решение вернуться в наш чемпионат было большой его ошибкой. Тем более, в такую сильную команду, как "Шахтер", где на одно место претендуют по два-три футболиста. Ему нельзя было этого делать, но уже что случилось, то случилось.
- Тренер "Краковии" отметил, что
- Думаю, что Петраков не будет на него рассчитывать, поскольку он пошел в польский чемпионат, который, как я уже говорил, не самого сильного уровня. А как он себя проявит, будет ли звездой тамошнего футбола – неизвестно. Многое зависит от того, поверит ли в Коноплянку тренер, будет ли ставить его на игры. Если решит, что Евгений не тянет, тот однозначно сядет на скамейку. Да, он вполне мог бы вписаться в схему Петракова, который склонен к игре в три центрбека. Но опять же – эта схема подразумевает абсолютно всех игроков умение отбирать, ведь если где-то провал, появляются свободные зоны, куда на скорости может ворваться соперник. Так что будет видно, что будет у Коноплянки в ближайшее время, какие будут его окружать футболисты. Это во много предопределит его перспективы.
Популярное сейчас
- Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов
- Украина на девятом месте в мужской эстафете. Как это было
- Бонек: Сборную Украины тренировал Тассотти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком
- "Я не думал, что Руслан сможет забить с такой дистанции". Защитник Юве – о фоле на Малиновском
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО