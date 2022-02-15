Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ против Спортинга

Сегодня, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов , в одном из которых лиссабонский Спортинг примет Манчестер Сити.

Украинец Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также отметим что Зинченко в текущем сезоне сыграл за Сити в 14 матчах, в которых отметился двумя ассистами.