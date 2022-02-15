Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ против Спортинга
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/8 финала
Украинец Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также отметим что Зинченко в текущем сезоне сыграл за Сити в 14 матчах, в которых отметился двумя ассистами.
???? TEAM NEWS IS IN! ????— Manchester City (@ManCity) February 15, 2022
XI | Ederson, Stones, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling
SUBS | Carson, Slicker, Ake, Gundogan, Zinchenko, Fernandinho, Kayky, Delap, Mbete, McAtee, Lavia#ManCity | #UCL pic.twitter.com/JLJn0WHAdr
É este o nosso 1⃣1⃣ inicial para o jogo de hoje! ????#SCPMCFC #LineUpSCP #DiaDeSporting #OndeVaiUmVãoTodos pic.twitter.com/zt5HqwSEmR— Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) February 15, 2022
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