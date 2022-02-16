Для четырех украинцев. Венгерский клуб сменил главного тренера

Венгерский "Фехервар" объявил о назначении главным тренером команды Михаэля Бориса. На этой должности он сменил Имре Сабича.

Соглашение с 46-летним немецким специалистом рассчитано до конца сезона-2021/22 с опцией продления.

Последним клубом наставника был датский "Сённерьюск", который он покинул в ноябре прошлого года. Борис также работал главным тренером венгерского МТК, а до этого входил в тренерские штабы нескольких немецких клубов и молодежной сборной Венгрии.

В настоящее время "Фехервар" идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 29 очков в 20 матчах. Также стоит добавить, что за венгерскую команду выступают четыре украинца - Артем Шабанов, Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Иван Петряк.