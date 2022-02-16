"Твоя левая нога создана для Лиги чемпионов" - Малиновский обсудил матч ПСЖ - Реал с ведущим итальянским инсайдером
Матч ПСЖ - Реал никого не оставил равнодушным
Фото: facebook.com/atalantabc
Во вторник, 16 февраля, весенняя Лига чемпионов стартовала матчем 1/8 финала
"ПСЖ" на последних минутах вырвал победу над "Реалом" – Месси не забил пенальти, но магия Неймара и Мбаппе все-таки сделала свое дело.
Эту игру прокомментировал известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. "Не-Реально. Никакие слова не нужны", – написал журналист в своем Twitter.
Неожиданно в комментариях появился Руслан Малиновский: "В отличие от нас ("Аталанты"), у них есть два матча".
Очевидно, Малиновский вспомнил розыгрыш ЛЧ в сезоне-2019/20, когда "Аталанта" уступила ПСЖ в четвертьфинале (1:2). То противостояние в плей-офф состояло из одного матча из-за пандемии.
Романо ответил украинцу: "Гранде Руслан, твоя левая нога (создана) для вечеров Лиги чемпионов".
Un-real. No words needed. ???? #Mbappé #UCL pic.twitter.com/NhWl6ZxUuo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022
grande Ruslan - your left foot is for UCL nights ????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2022
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