"Твоя левая нога создана для Лиги чемпионов" - Малиновский обсудил матч ПСЖ - Реал с ведущим итальянским инсайдером

Во вторник, 16 февраля, весенняя Лига чемпионов стартовала матчем 1/8 финала "ПСЖ" – "Реал" (1:0).

"ПСЖ" на последних минутах вырвал победу над "Реалом" – Месси не забил пенальти, но магия Неймара и Мбаппе все-таки сделала свое дело.

Эту игру прокомментировал известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. "Не-Реально. Никакие слова не нужны", – написал журналист в своем Twitter.

Неожиданно в комментариях появился Руслан Малиновский: "В отличие от нас ("Аталанты"), у них есть два матча".

Очевидно, Малиновский вспомнил розыгрыш ЛЧ в сезоне-2019/20, когда "Аталанта" уступила ПСЖ в четвертьфинале (1:2). То противостояние в плей-офф состояло из одного матча из-за пандемии.

Романо ответил украинцу: "Гранде Руслан, твоя левая нога (создана) для вечеров Лиги чемпионов".

grande Ruslan - your left foot is for UCL nights ????