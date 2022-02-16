  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Твоя левая нога создана для Лиги чемпионов" - Малиновский обсудил матч ПСЖ - Реал с ведущим итальянским инсайдером
В тренде

"Твоя левая нога создана для Лиги чемпионов" - Малиновский обсудил матч ПСЖ - Реал с ведущим итальянским инсайдером

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Матч ПСЖ - Реал никого не оставил равнодушным

"Твоя левая нога создана для Лиги чемпионов" - Малиновский обсудил матч ПСЖ - Реал с ведущим итальянским инсайдером

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Во вторник, 16 февраля, весенняя Лига чемпионов стартовала матчем 1/8 финала "ПСЖ" – "Реал" (1:0).

"ПСЖ" на последних минутах вырвал победу над "Реалом" – Месси не забил пенальти, но магия Неймара и Мбаппе все-таки сделала свое дело.

Эту игру прокомментировал известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. "Не-Реально. Никакие слова не нужны", – написал журналист в своем Twitter.

Неожиданно в комментариях появился Руслан Малиновский: "В отличие от нас ("Аталанты"), у них есть два матча".

Очевидно, Малиновский вспомнил розыгрыш ЛЧ в сезоне-2019/20, когда "Аталанта" уступила ПСЖ в четвертьфинале (1:2). То противостояние в плей-офф состояло из одного матча из-за пандемии.

Романо ответил украинцу: "Гранде Руслан, твоя левая нога (создана) для вечеров Лиги чемпионов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
16.02.2022 в 17:13
Аплодисменты
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...