Яремчук обеспокоен ситуацией в Украине. Бенфика выразила поддержку игроку
Украинцы за границей также волнуются за судьбу страны
Напряженная ситуация в Украине, обусловленная возможным полномасштабным вторжением российских войск, бьет по нервам не только рядовым украинцам, но и нашим футболистам, которые выступают за рубежом.
Данная ситуация волнует и форварда Романа Яремчука, который выступает за португальскую "Бенфику", сообщает A Bola.
Как сообщают источники в клубе, представители "Бенфики" не могли не заметить обеспокоенность Романа и выразили ему поддержку, как в психологическом плане, так и в контактах в дипломатических кругах. В случае эскалации ситуации Бенфика готова оказать Яремчуку любую посильную помощь.
Также сообщается, что нынешняя напряженность в Украине не сказалась на профессиональных качествах игрока.
Напомним, что в этом сезоне украинец в 30 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
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