Яремчук обеспокоен ситуацией в Украине. Бенфика выразила поддержку игроку

Напряженная ситуация в Украине, обусловленная возможным полномасштабным вторжением российских войск, бьет по нервам не только рядовым украинцам, но и нашим футболистам, которые выступают за рубежом.

Данная ситуация волнует и форварда Романа Яремчука, который выступает за португальскую "Бенфику", сообщает A Bola.

Как сообщают источники в клубе, представители "Бенфики" не могли не заметить обеспокоенность Романа и выразили ему поддержку, как в психологическом плане, так и в контактах в дипломатических кругах. В случае эскалации ситуации Бенфика готова оказать Яремчуку любую посильную помощь.

Также сообщается, что нынешняя напряженность в Украине не сказалась на профессиональных качествах игрока.

Напомним, что в этом сезоне украинец в 30 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и сделал 6 ассистов.