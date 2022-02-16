Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Об этом сообщает клубная пресс-служба, опубликовав ряд фотографий с занятия.

Украинец не играл с 5 февраля, когда провел 73 минуты в матче против "Брентфорда" в Кубке Англии.

Британские СМИ писали о том, что Миколенко сдал положительный тест на коронавирус.

Также отметим, что защитник с момента своего перехода в "Эвертон" в начале января провел за команду 3 матча, результативными действиями не отмечался.