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Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном

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Украинец снова в строю

Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном

evertonfc.com

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Об этом сообщает клубная пресс-служба, опубликовав ряд фотографий с занятия.

Украинец не играл с 5 февраля, когда провел 73 минуты в матче против "Брентфорда" в Кубке Англии.

Британские СМИ писали о том, что Миколенко сдал положительный тест на коронавирус.

Также отметим, что защитник с момента своего перехода в "Эвертон" в начале января провел за команду 3 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Эвертон

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