Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном
Украинец снова в строю
evertonfc.com
Украинский защитник "
Об этом сообщает клубная пресс-служба, опубликовав ряд фотографий с занятия.
Украинец не играл с 5 февраля, когда провел 73 минуты в матче против "Брентфорда" в Кубке Англии.
Британские СМИ писали о том, что Миколенко сдал положительный тест на коронавирус.
Также отметим, что защитник с момента своего перехода в "Эвертон" в начале января провел за команду 3 матча, результативными действиями не отмечался.
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Источник:ФК Эвертон
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